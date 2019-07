Krasse Vorwürfe von Jennifer Frankhauser (26)! Vergangenes Wochenende gab die Sängerin ganz überraschend die Trennung von Fitness-Influencer Hakan Akbulut bekannt. Eigentlich wollte sich die 26-Jährige nicht zu den Gründen der Trennung äußern – doch nachdem ihr Ex ein YouTube-Video veröffentlicht hat, in dem er ihr Vorwürfe macht, hat die Reality-TV-Teilnehmerin ihre Meinung geändert. Sie packt aus: Sie hat sich von Hakan getrennt, weil er sie geschlagen haben soll!

Diese Offenbarung fällt Jenny in ihrer Instagram-Story sichtlich schwer: "Der eigentliche Grund, dass wir uns getrennt haben, ist einfach, dass er mich geschlagen hat. Ich kann euch alles beweisen, ich kann meine Hand kaum benutzen, meine Brust ist komplett blau und ich habe überall Kratzer." Nach diesem Statement postet Jenny schockierende Fotos, in denen sie ihre aufgekratzte Haut und ihre Brust mit einem blauen Fleck zeigt. "Ich habe so etwas noch nie erlebt und ich schäme mich dafür und ich wünschte, dass das nie passiert wäre."

Auf YouTube behauptete Hakan noch, dass er Jenny nie geschlagen habe: "Schau dir meine Hände an Jenny. Wenn ich dich schlage, dann lebst du nicht mehr. Du wärst nicht im Club mit deinen Freundinnen gewesen, wie du es in deiner Story gezeigt hast, sondern im Krankenhaus."

Instagram / jennyfrankhauser Jennifer Frankhauser zeigt ihre Verletzungen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juli 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

