Die Bachelorette hat wieder zwei Jungs von ihrer Liebes-Liste eliminiert: Am Mittwoch verabschiedete sich Gerda Lewis (26) in der zweiten Nacht der Rosen von Fabio, der seine Rose nicht annahm – und schickte Yannic Dammaschk und Fabiano Carrozzo ganz bewusst nach Hause. Besonders den gebürtigen Italiener schien sein Aus ganz schön mitgenommen zu haben: "Das Leben muss leider weitergehen", klagte Fabiano nach seinem Auszug im TV. Ganz so hart war die Schlappe dann aber doch nicht für den 29-Jährigen!

"Leider ist das Abenteuer 'Die Bachelorette' für mich vorbei und zum Glück geht das Leben weiter! Keine Sorge, ich nehme mir keinen Strick. Habe mich einfach nur falsch ausgedrückt, meine Versprecher waren ja sehr beliebt, Italiener halt", scherzte der DJ auf Instagram über seinen kleinen TV-Patzer. Seine Zeit im Kuppelshow-Format bereue Fabiano keinesfalls, er habe sich stets authentisch gezeigt. Seiner Verflossenen wünsche er zudem alles Gute auf der Suche nach ihrem Mister Right.

Weniger emotional und mit einer gewissen Gleichgültigkeit meldete sich hingegen Yannic zu Wort. "Keine Rose für Yannimon? Na ja, scheiß drauf, erst mal feiern gehen", lautet seine Devise auf Instagram.

TVNOW Fabiano und Luca bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, die Bachelorette 2019

Anzeige

TVNOW Yannic Dammaschk, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de