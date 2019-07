Silvia Wollny (54) schwebt im absoluten Oma-Glück! Gerade erst hat ihre Tochter Sylvana (27) bestätigt, dass sie vor einer Woche Mama geworden ist. Still und heimlich brachte die 27-Jährige ihr zweites Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Die Fans hatten bereits vor einigen Tagen vermutet, dass der Wollny-Spross längst geboren worden ist. Nun meldet sich auch Großmutter Silvia mit einem emotionalen Post zu Wort!

Auf Facebook teilt die 54-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto der Babyhand mit Wollny-Armband. Dazu textet sie ergriffen: "Am 17. Juli 2019 um 8:42 Uhr wurde ich wieder stolze Oma. Eine Woche ist es schon her, da sieht man mal, wie schnell die Zeit vorbeigeht." Das Geschlecht und der Name des Wonneproppens bleiben erst einmal ein süßes Geheimnis.

Bereits im Hochzeits-Special von Sarafina (24) und Peter Heck (26) war verraten worden, dass Sylvanas Kaiserschnitt für den 17. Juli angedacht war. Als es auf den Social-Media-Profilen der werdenden Mutter verdächtig ruhig geworden war, spekulierten viele Fans sofort, dass Sylvana und ihr Partner Florian Köster (31) ihren kleinen Schatz bestimmt schon begrüßen durften. Sie sollten Recht behalten.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrem Baby

Die Wollnys 2.0, RTL II Sylvana Wollny und Florian Köster während der ersten Schwangerschaft 2013

Facebook / sylvana.wollny Sylvana Wollny

