Silvia Wollny träumt von einer eigenen Insel in Griechenland

Silvia Wollny (59), das bekannte Oberhaupt der Kultfamilie aus dem TV, träumt von einer besonderen Zukunft: einer eigenen Insel in Griechenland. Gemeinsam mit ihrer Tochter Loredana (20) erkundete der TV-Star in der aktuellen Folge der Realityshow Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie ein potenzielles Anwesen vor der Küste von Korfu. Die herzförmige Insel, inklusive eines kleinen Hauses, ließ Silvia ins Schwärmen geraten. "Hör mal, da würde ich auch echt gerne mit dem Harald hinziehen – das wäre Rente pur", sagte sie begeistert über die Vorstellung, dort mit ihrem Partner Harald Elsenbast (64) ein neues Kapitel zu beginnen.

Der Gedanke an ein neues Leben auf der griechischen Insel stieß bei Tochter Loredana allerdings auf wenig Begeisterung. Sie kommentierte die Vorstellung ihrer Mutter mit einem schnippischen "Ja, ist klar" und fokussierte sich lieber auf handfeste Kritik: Der gröbere Sand der Strände auf Korfu sei längst nicht so schön wie der weiche Sand in der Türkei, wo Familie Wollny bereits ein Feriendomizil besitzt. Ihre Reise nach Griechenland hatte jedoch nicht nur den Zweck, die kleine Insel zu besichtigen. Mutter und Tochter begleiteten zudem Sarah-Jane Wollny (26), die für die Show Temptation Island VIP vor Ort war, um ihre Beziehung mit Tinush Nasri zu testen.

Silvia Wollny, die seit Jahren die Herzen der Zuschauer gewinnt, ist bekannt für ihre großen Träume und ihre noch größere Familie. Nach turbulenten Jahren und ihrem neuen Lebensmittelpunkt in der Türkei scheint sie nun von der Idee eines ruhigen Insellebens verzaubert zu sein. Ihr Lebensgefährte Harald ist seit Langem an ihrer Seite und eine wichtige Stütze im Alltag der Großfamilie. Ob die herzförmige Insel je Wirklichkeit wird, bleibt abzuwarten. Die Idee sorgt jedoch schon jetzt für Gesprächsstoff.

RTL ZWEI Silvia und Loredana Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", 2025

RTLZWEI Die Wollnys

