Happy Birthday: Kult-TV-Mama Silvia Wollny wird 60 Jahre alt

Silvia Wollny hat heute einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Es ist ihr 60. Geburtstag. Auf Instagram wird die Die Wollnys-Bekanntheit von Glückwünschen überhäuft. Dabei lässt es sich auch RTLZWEI nicht nehmen, der bekanntesten Mutter des deutschen Fernsehens zu gratulieren. "Heute feiern wir nicht nur dich, sondern auch all die tollen Erinnerungen, die wir mit dir teilen. Möge dieses Jahr voller Glück, Gesundheit und schöner Begegnungen sein. Genieß deinen Tag und freu dich auf alles, was noch kommt. Alles Liebe und die besten Wünsche zu deinem Ehrentag", schreibt ihr Haussender zu einem Throwback-Video.

Die elffache Mutter hat sich eine beachtliche Karriere im Laufe der Jahre aufgebaut. Ursprünglich ließ sie sich zur Hotelfachfrau ausbilden. Erste Auftritte mit ihrer Kinderschar folgten in Formaten wie "We Are Family!" und "Punkt 12". Große Bekanntheit erlangte die 60-Jährige vor allem durch den Essensruf nach ihren Kindern: "Sylvana (33), Sarafina (30), Sarah-Jane (26), Lavinia (25), Calantha (24), Estefania (22), Loredana (20), Jeremy-Pascal – kommt ihr mal eben bitte runter ins Esszimmer?" Im Jahr 2011 bekam Silvia dann ihre eigene Doku-Soap "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTLZWEI. Seither begleitet die Sendung den Alltag in Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie.

Silvia ist besonders für ihre schroffe Art bekannt. Hinter der Reality-TV-Bekanntheit liegen allerdings turbulente Monate: Im Oktober 2024 wurde bekannt, dass die Vollblutmama einen Schlaganfall in der Türkei erlitt. Seitdem kämpft sich Silvia Stück für Stück zurück in den Alltag. Für die Zukunft verfolgt die TV-Persönlichkeit große Pläne: Sie träumt von einer eigenen Insel in Griechenland. "Da würde ich auch echt gerne mit dem Harald (64) hinziehen – das wäre Rente pur", schwärmte sie in ihrer eigenen Realityshow.

RTLZWEI Die Wollnys

RTLZWEI Silvia Wollny und Harald Elsenbast, Reality-TV-Darsteller

