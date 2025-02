Schenkt Loredana Wollny Mama Silvia bald das 19. Enkelkind?

Loredana Wollny (20) und ihr Verlobter Servet haben nun aufregende Neuigkeiten zu verkünden. In der aktuellen Folge der Reality-Show Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie gaben Loredana und ihr 25 Jahre alter Partner bekannt, nach der Geburt ihres Sohnes Aurelio nicht nur die Hochzeit anzugehen, sondern auch an weiteren Nachwuchs zu denken. "Ein Mädchen möchte ich auf jeden Fall noch, und ich mache auf jeden Fall weiter, bis ein Mädchen da ist", erklärte die jüngste Tochter von Silvia Wollny (60). Servet, der als Hotelangestellter arbeitet, stimmte ein: "In Zukunft werden wir heiraten. Und dann das zweite Kind." Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, verrieten die beiden jedoch noch nicht.

Für Mama Silvia stehen alle Zeichen auf Familienglück. Sollte Loredanas Wunsch nach weiteren Kindern wahr werden, würde sie bereits ihr 19. Enkelkind willkommen heißen. Über ihren zukünftigen Schwiegersohn hat die 60-Jährige nur Gutes zu sagen: "Servet passt einfach zur Familie. Er ist kinderfreundlich, menschenfreundlich, hilfsbereit." Vielleicht könnte RTLZWEI auch in der Planungsphase der bevorstehenden Hochzeitsfeier – wie bei den Wollnys üblich – eine bedeutende Rolle spielen. Schließlich nehmen solch besondere Ereignisse in der Show traditionell viel Raum ein.

Loredana und Servet lernten sich 2021 während eines Türkei-Urlaubs kennen und scheinen seither unzertrennlich. Sie lebt, wie viele ihrer Geschwister, weiterhin ganz in der Nähe von Mutter Silvia. Trotz ihres jungen Alters wirkt die Blondine dabei schon sehr entschlossen, ihre Familiensituation nach ihren Wünschen zu gestalten. "Ich freue mich auf die Zukunft, ob es die Hochzeit ist oder ob es noch ein gemeinsames Kind ist", bekräftigte sie. Viele Fans werden wohl gespannt verfolgen, wie sich die Geschichte der beiden Turteltauben im Laufe der kommenden Staffeln weiterentwickeln wird. Neue Folgen der beliebten Show können jeden Mittwochabend auf RTLZWEI verfolgt werden.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund Servet

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, 2023

