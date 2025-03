Wegen Stress mit Silvia? Calantha Wollny hat eine Gürtelrose

Calantha Wollny (24) hat sich mit einer beunruhigenden Nachricht aus dem Krankenhaus gemeldet. Die einstige TV-Persönlichkeit, die durch die Serie Die Wollnys bekannt wurde, leidet an einer Gürtelrose im Gesicht, wie sie ihre Follower auf Instagram wissen ließ. Die 24-Jährige zeigte sich sichtlich mitgenommen: Ihr Gesicht war stark angeschwollen, unter ihrem Auge war eine deutliche Reizung erkennbar. Obwohl die Ärzte ihr einen stationären Aufenthalt empfahlen, entschied sie sich zunächst, nach Hause zu gehen, um private Angelegenheiten zu regeln. Doch die Schmerzen zwangen sie wenig später zurück ins Krankenhaus, wo sie inzwischen behandelt wird.

Die erschütternde Diagnose kommt laut Calantha nicht von ungefähr. In ihrer Story erklärte sie, dass vor allem der anhaltende Streit mit ihrer Mutter Silvia Wollny (60) und deren jüngstes öffentliches Statement sie stark belastet habe. Erst kürzlich veröffentlichte Silvia auf der Social-Media-Plattform einen Post, in dem sie anklingen ließ, dass sie mit undankbaren Menschen abschließen wolle. Zwar nannte sie keine Namen, doch viele deuten ihre Worte als direkte Botschaft an ihre Tochter.

Seit mehreren Jahren dauern die familiären Spannungen bereits an – ein zentraler Punkt der Streitigkeiten ist das alleinige Sorgerecht, das Silvia für Calanthas Tochter Cataleya (6) hat. Die Oma und ihre Enkelin, die sie sogar offiziell adoptierte, leben mittlerweile in der Türkei. Die leibliche Mutter, Calantha, soll nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu der kleinen Cataleya haben.

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny und ihre Enkelin Cataleya, Januar 2024

