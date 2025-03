Bricht Silvia Wollny hier endgültig Kontakt mit Calantha ab?

Silvia Wollny (60) hat offenbar einen endgültigen Schlussstrich unter das Verhältnis zu ihrer Tochter, Calantha Wollny (24), gezogen. In einem emotionalen Instagram-Posting erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie sich von Menschen distanziere, die keine Ehrlichkeit, Anerkennung und Liebe zu schätzen wissen. "Wer das nicht versteht, hat diesen Platz in meinem Leben nicht verdient", schrieb sie. Die Nachricht kommt nach jahrelangen Spannungen zwischen Mutter und Tochter, die seit rund zwei Jahren immer wieder auch öffentlich ausgetragen wurden. Ausgangspunkt ist unter anderem die Adoption von Calanthas Tochter Cataleya durch Silvia, zu der Calantha nach eigenen Angaben keinen Kontakt haben soll.

Silvia verteidigte in ihrem Beitrag ihre langjährige Rolle innerhalb der Familie: "Man stellt die eigenen Bedürfnisse zurück und versucht, für andere da zu sein. [...] Es tut weh, zu sehen, wie wenig manche Menschen das Gute in einem schätzen." Doch nicht jeder verdiene diese Rücksichtnahme, resümierte die elffache Mutter weiter. Dieser mutmaßliche Schritt, sich aus der Beziehung zu Calantha zurückzuziehen, wird von vielen Fans positiv aufgenommen. Unterstützende Kommentare wie "Du bist eine tolle Mutter und eine starke Frau" schienen die 60-Jährige in ihrer Entscheidung zu bestärken. Calantha, die sich in der Vergangenheit öffentlich über ihre Mutter geäußert hatte, hat bislang nicht direkt auf das jüngste Statement reagiert.

Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Calantha und ihrer Familie ist nicht neu. Bereits Anfang des Jahres hatte Silvia in einer anderen Instagram-Erklärung betont, immer hinter ihrer Tochter gestanden zu haben, wies jedoch Anschuldigungen zurück, die Calantha gegen ihren Bruder Jeremy-Pascal erhoben hatte. Juristisch wurden diese Vorwürfe schon vor Jahren geprüft und das Verfahren eingestellt. Jeremy-Pascal sprach damals offen über die schwierige Beziehung zu seiner Schwester und erwähnte ihre psychischen Probleme. Innerhalb der medial präsenten Familie Wollny scheint Frieden immer wieder eine fragile Angelegenheit zu sein. Der Bruch zwischen Silvia und Calantha zeigt, wie angespannt das Verhältnis weiterhin ist.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

