Erneute Vorwürfe: Silvia Wollny gibt weitere Statements ab

Silvia Wollny (60) hat sich erneut zu den Anschuldigungen ihrer Tochter Calantha Wollny (24) geäußert. In mehreren Instagram-Stories am Mittwoch verteidigt sich das berühmte Familienoberhaupt und stellt klar, dass ihr die Familie stets das Wichtigste im Leben gewesen sei. "Ich werde immer für sie und die Enkelkinder da sein", erklärt die gelernte Hotelfachfrau, die in den vergangenen Jahren auch Menschen außerhalb ihrer Familie unterstützt habe. "Es konnte immer jeder zu uns kommen. Ich habe immer für andere eingestanden und werde das auch weiterhin tun. Ich werde weiterhin so leben, wie ich es bisher getan habe", so Silvia weiter. Ihre Aussagen scheinen eine direkte Antwort auf die kürzlich erhobenen Vorwürfe ihrer Tochter zu sein, die behauptet hatte, ihre Mutter sei selten liebevoll gewesen.

Die neuesten Spannungen innerhalb der Wollny-Familie entfachen eine Diskussion über vermeintliche Unwahrheiten. Besonders Silvia lässt durchblicken, wie belastend sie diese Anfeindungen empfindet. "Andere sollten sich wirklich mal fragen: Habe ich für ein paar Likes und ein paar Euro jetzt wirklich alles aufgegeben? Um andere zu mobben und Lügen zu verbreiten?", lauten ihre deutlichen Worte. Während sich Calantha mit ihren Behauptungen immer wieder kritisch über das Familienleben äußert, erhält Silvia Unterstützung von ihrer älteren Tochter Sarafina (30), die die Vorwürfe vehement zurückweist. Sarafina bezeichnete die Anschuldigungen ihrer Schwester in einem eigenen Statement als "Lügen" und forderte, "bei der Wahrheit" zu bleiben.

Schon in der Vergangenheit sorgte Calantha mit ihren öffentlichen Äußerungen für Aufsehen, darunter schwere Vorwürfe gegen ihren Bruder Jeremy Pascal, die juristisch widerlegt wurden. Trotz der familiären Zerwürfnisse bemüht sich Silvia, sich als starke Mutterfigur zu positionieren. Ein Vorwurf, der regelmäßig auftaucht, ist, dass das öffentliche Leben den familiären Zusammenhalt untergraben habe – ein Problem, mit dem die Wollnys seit ihrem Aufstieg zu Deutschlands bekanntester Reality-TV-Familie immer wieder zu kämpfen haben. Silvia betonte mehrfach, dass sie alles tue, um den Frieden innerhalb der Familie wiederherzustellen.

RTLZWEI Silvia Wollny und Harald Elsenbast, Reality-TV-Darsteller

Instagram / estefaniawollny21 Sylvana, Sarafina, Estefania und Silvia Wollny im Dezember 2022

