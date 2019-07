Was für ein Auftakt für Das Sommerhaus der Stars! Am Dienstagabend flimmerte die erste Folge der vierten Staffel des beliebten TV-Formats über die Bildschirme. Mit Willi (44) und Jasmin Herren, Michael Wendler (47) und Freundin Laura (18), Yeliz Koc (25), Johannes Haller (31) und vielen weiteren Promis unter einem Dach versprach die Sendung schon vor dem Start ein unterhalterisches Feuerwerk zu werden – und das wollten sich die Fans wohl nicht entgehen lassen: Die Premieren-Episode lockte ein Rekord-Publikum vor die Fernseher!

Ein starker Start fürs "Sommerhaus"! Wie Quotenmeter am Mittwochmorgen berichtete, schalteten insgesamt 2,96 Millionen Menschen beim Kampf der Promipaare ein. Damit ergatterte RTL nicht nur den Primetime-Sieg und einen Marktanteil von 24,5 Prozent in der Gruppe der jungen Zuschauer, sondern toppte auch die Quoten aller vergangenen Jahre: 2018 kamen Patricia Blanco (48), Jens Büchner (✝49) und Co. gerade mal auf 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die aktuelle Staffel stellte damit bereits zu Beginn einen neuen Rekord auf – kein Wunder bei so viel Intim-Talk und tränenreichen Geständnissen!

Auf Twitter ist die Begeisterung für die erste "Sommerhaus"-Folge ebenfalls deutlich zu erkennen: "Ich schaue gerade 'Das Sommerhaus' und es ist so unangenehm – ich liebe es!" und "Da hat sich RTL mal wieder selbst übertroffen!", freuen sich die Zuschauer. Auch die Promiflash-Leser bekamen gar nicht genug vom Wendler und seinen Mitstreitern. In einer Umfrage waren sich über 76 Prozent sicher, dass die kommenden Wochen mit dem "Sommerhaus der Stars" nur spannend werden können.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Steffi Bartsch in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Benjamin Boyce und Kate Merlan in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de