"Sehr schwach!" Maurice Dziwak schießt gegen Frauke Ludowig

Er hätte sich wohl mehr erwartet! Maurice Dziwak nahm zusammen mit seiner Ex-Freundin Ricarda Raatz an der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars teil. Mit seinem Verhalten eckte der Influencer des Öfteren bei seinen Mitstreitern an. Beim großen Wiedersehen kam es erneut zu Differenzen zwischen dem Oberhausener und seinen TV-Kollegen. Aber nicht nur diese störten den Reality-TV-Star im Nachhinein: Maurice kritisiert die Moderation von Frauke Ludowig (59)!

In seiner Instagram-Story hält sich der 25-Jährige nicht zurück und teilt ordentlich aus: "In meinen Augen war die Performance von Frauke Ludowig sehr, sehr schwach!" Der Influencer stört sich augenscheinlich besonders daran, dass die Moderatorin erwähnte, dass er noch im Kinderzimmer lebt. "Ich erwarte von einer Moderatorin, die schon ein paar Jahrzehnte im Geschäft ist, dass sie neutral an die Sache rangeht", wettert Maurice. Der selbsternannte "Sieger der Herzen" hat aber bereits einen möglichen Ersatz für Frauke im Sinn: "Ich hätte das 1000. Mal besser gemacht. Wenn ein guter Moderator gesucht wird: Der Maurice ist auf jeden Fall am Start!"

Aber nicht nur der Schalke-Fan störte sich an der Moderation des TV-Urgesteins. Die Diskussionen uferten immer wieder aus. Selbst die erfahrene Frauke konnte teilweise keine Ruhe in die Gruppe bringen. "Was sehe ich da gerade ... Alle schreien durcheinander und man versteht kaum etwas", beschwerte sich ein User auf X.

