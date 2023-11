"Widerlich!": Giulia Siegel schießt gegen Maurice Dziwak

Sie ist genervt! Giulia Siegel (49) ist ein alter Hase im Showgeschäft und stand schon für verschiedenste Sendungen vor der Kamera. Unter anderem nahm die Blondine 2017 zusammen mit ihrem Freund Ludwig Heer (42) an dem beliebten TV-Format Das Sommerhaus der Stars teil. Die diesjährige Staffel verfolgte das Model aufmerksam und hat zu einem bestimmten Kandidaten eine klare Meinung: Giulia schießt gegen Maurice Dziwak!

In ihrer Instagram-Story macht die Münchnerin während der Wiedersehensshow ihrem Ärger Luft: "Wer mich wahnsinnig nervt, ist dieser Maurice! Der redet ohne Punkt und Komma", wettert das Model. Sie zieht sogar Parallelen zwischen dem Oberhausener und dessen neuer Kumpeline, TV-Zicke Walentina Doronina (23): "Der spricht wie Walentina! Widerlich!" Da der ehemalige "Love Island"-Kandidat ihrer Meinung nach wahnsinnig anstrengend sei, verstehe er sich auch so gut mit der blonden Influencerin, mutmaßt Giulia.

Walentina selbst kommentiert das Wiedersehen ebenfalls in ihrer Instagram-Story. Anders als Giulia sieht sie die Performance von ihrem Kumpel aber durchweg positiv: "Ich finde, Maurice hat das Ding so krass gerockt. Da sieht man einfach, er ist kein Mitläufer." Der Schalke-Fan habe im Gegensatz zu den anderen Kandidaten eine klare Meinung, so die Influencerin.

