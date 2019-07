Für dieses Sommerhaus der Stars-Pärchen endet die erste Folge mit Bauchschmerzen! In der Auftaktepisode ging es für die acht VIP-Paare hoch hinaus: Im Spiel "Höhen und Tiefen" mussten sie auf einer an einem Kran hängenden Plattform Quizfragen zum Thema Partnerschaft beantworten. Die Einzigen, die das richtig gut hinbekommen haben, waren Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25). Sie waren deshalb für die Abschussliste gesperrt. Dafür erwischte es ein anderes Paar umso heftiger: Steffi und Roland Bartsch!

Auch in diesem Jahr müssen sich die Stars und Sternchen gegenseitig nominieren. Der Sinn dahinter: Wer die meisten Stimmen kassiert, darf am nächsten Spiel nicht teilnehmen und kann sich somit nicht gegen einen Rausschmiss absichern. Der Schwarze Peter wurde in der ersten Folge nun Steffi und Roland zugeschoben. Gleich vier Paare nominierten sie – darunter auch Willi (44) und Jasmin Herren. Die häufigste Begründung: Die anderen Promis hatten einfach sehr wenig mit den beiden zu tun, da sie sich stark abgekapselt hätten. Steffi brach daraufhin im Schlafzimmer einmal mehr in Tränen aus.

Doch auch Michael Wendler (47) und seine Laura (18), Jessika Cardinahl und Quentin, Kate Merlan und Benjamin Boyce (50) und Willi und Jasmin kassierten jeweils eine Stimme. Das führte vor allem bei Letzteren zu einem heftigen Ausraster. Weil Roland und Steffi die Herrens mit der Begründung nominierten, sie seien einfach zu laut, gingen die beiden Männer regelrecht aufeinander los. Willi konnte es einfach nicht fassen, dass der "Hot oder Schrott"-Star ihm seine Meinung nicht schon früher ins Gesicht gesagt hatte und warnte ihn sogar, ihm in der kommenden Zeit aus dem Weg zu gehen.

TVNOW / Max Kohr Johannes und Yeliz bei der ersten Sommerhaus-Challenge

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jasmin und Willi Herren, Sommerhaus-Paar 2019

Anzeige

TVNOW Steffi und Roland Bartsch in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de