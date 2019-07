Babyfreuden bei Iris Aschenbrenner (39)! Die ehemalige Inka-Darstellerin von Köln 50667 ist aktuell im siebten Monat schwanger. Gegenüber Promiflash verriet die Blondine, dass es sich bei dem ungeborenen Jungen um ein absolutes Wunschkind handelt – die Blondine und ihr Partner wollten unbedingt Eltern werden. Doch der Weg zum Kindersegen war gar nicht so einfach, wie die Schauspielerin nun berichtet: Sie dachte, es wäre wesentlich leichter, schwanger zu werden!

"Wir haben gut ein Dreivierteljahr daran rumprobiert, was natürlich auch insofern ein bisschen schwierig war, weil wir beide sehr viel arbeiten. Der eine hat mal da einen Termin und der andere da", erzählte Iris im Promiflash-Interview. Die HSE24-Moderatorin hatte erwartet, dass ihr Kinderwusch viel schneller in Erfüllung gehen würde. "Aber wenn man so viel arbeitet, irgendwie nicht", merkte sie an. Letztendlich hat es aber doch noch geklappt: Bereits im November soll Iris' Nachwuchs zur Welt kommen.

Mittlerweile kann man bei dem Fernsehgesicht sogar schon eine kleine Babykugel erkennen. Das sah im fünften Monat noch ganz anders aus: Damals war von ihrer Schwangerschaft kaum etwas zu sehen – sogar ihr Sixpack war noch zu erkennen!

Instagram / Iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, Moderatorin

Instagram / Iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner 2019 bei Engel und Bengel in München

Instagram / Iris_aschenbrenner Di ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin Iris Aschenbrenner

