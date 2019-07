Welcher Spider-Man hat die Kinokassen mehr zum Klingeln gebracht? In den vergangenen 17 Jahren durften sich die Fans des Spinnen-Superhelden schon über einige Verfilmungen freuen: Zuerst schlüpfte 2002 Tobey Maguire (44) für insgesamt drei Filme in das Spinnenkostüm; danach folgten zwei Teile mit Andrew Garfield (35) und mittlerweile verkörpert der Schauspieler Tom Holland (23) den mutigen Spinnen-Mann. Aber wer hatte in dieser Rolle den größten Erfolg? Tom hat Tobey mit seinem neuesten Film jetzt vom Spider-Man-Thron geschubst!

Seit Anfang Juli läuft "Spider-Man: Far From Home" in den Kinos und hat laut filmstarts.de bis jetzt satte 980 Millionen Dollar eingespielt. Das macht den Marvel-Streifen zum erfolgreichsten Spider-Man-Film aller Zeiten. Bisher hielt Tobeys Version "Spider-Man 3" mit 890 Millionen Dollar noch den Rekord, doch jetzt muss sich der 44-Jährige wohl mit dem zweiten Platz begnügen.

Tom hingegen hat gleich doppelten Grund zur Freude, denn er schaffte es gleich zweimal aufs Treppchen: Sein erster Superheldenfilm "Spider-Man: Homecoming" liegt mit 880 Millionen Dollar nämlich auf Platz drei. Am wenigsten spielte bisher der Animationsfilm "Spider-Man: A New Universe" ein – er brachte es nur auf 375 Millionen Dollar.

Getty Images Andrew Garfield bei einer Cocktail-Party in New York City, Juni 2018

Getty Images Tobey Maguire bei den Golden Globes 2016

Steven Ferdman/REX/Shutterstock/ActionPress Tom Holland bei Dreharbeiten zum Film "Spider-Man: Homecoming" in New York

