Spider-Man 4 mit Tom Holland: Start, Titel und Co. enthüllt

Tom Holland (28) wird wieder das rot-blaue Kostüm überstreifen, denn der vierte Film der Spider-Man-Reihe hat nicht nur grünes Licht bekommen, sondern auch einen offiziellen Titel: "Spider-Man: Brand New Day". Der Film startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos, bevor er einen Tag später in den USA zu sehen sein wird, wie das Magazin Moviepilot berichtet. Regisseur Destin Daniel Cretton, bekannt durch "Shang-Chi", übernimmt diesmal die Regie. Tom Holland kehrt als Peter Parker zurück, und auch Zendaya (28) wird voraussichtlich wieder als MJ dabei sein. Bestätigt wurde bereits, dass Sadie Sink (22), bekannt aus der Serie Stranger Things, eine neue Rolle übernehmen wird – ihre genaue Figur bleibt aber noch ein Rätsel.

Für die Fans bedeutet der Titel "Brand New Day" einen Bruch mit der bisherigen Tradition, zumindest was den Namenszusatz "Home" betrifft, der die bisherigen Filme prägte. Inhaltlich wird der neue Teil wahrscheinlich an das Ende von "Spider-Man: No Way Home" anknüpfen. In diesem opferte Peter Parker seine eigene Identität, um das Multiversen-Chaos zu stoppen. Laut Sony-Chefin Amy Pascal (67) wird die Haupthandlung darauf abzielen, wie sich der Held auf sein Leben als Spider-Man konzentriert. Viele Fans spekulieren, ob der Streifen weitere bekannte Charaktere – vielleicht sogar ein Treffen zwischen Spider-Man und dem von Tom Hardy (47) gespielten Venom – einbauen wird.

Für Tom Holland, der 2016 mit "Spider-Man: Homecoming" zum ersten Mal als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zu sehen war, ist es die vorläufige Rückkehr zu einer Rolle, die ihn global berühmt gemacht hat. Der Schauspieler hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch seine Leistungen im MCU einen Namen gemacht, sondern auch in anderen Filmprojekten wie "Uncharted". Privat ist seine Beziehung zu Schauspielerin Zendaya immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Die beiden gaben in der Vergangenheit Einblicke in ihr Leben und wirkten auch abseits der Leinwand in Interviews und gemeinsamen Auftritten unglaublich harmonisch. Seit Dezember 2024 sind die beiden Hollywood-Schauspieler verlobt.

SIPA PRESS Andrew Garfield in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro"

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

