Zendayas Halbschwester packt über zerrüttetes Verhältnis aus

Zendayas (28) Halbschwester Latonja Coleman hat sich öffentlich über das schwierige Verhältnis zu der Schauspielerin geäußert, wie The Sun berichtet. Die 51-Jährige, die denselben Vater wie Zendaya hat, erklärte, dass sie wegen eines Familienkonflikts vermutlich nicht zur angeblich bevorstehenden Hochzeit ihrer Halbschwester mit Tom Holland (28) eingeladen wird. Dennoch betonte Latonja, dass ihre Familie den britischen Schauspieler sehr schätzt. "Er ist wirklich bodenständig, und meine Familie mag ihn", erklärte sie gegenüber der Boulevardzeitung. Persönlich traf Latonja den Spiderman-Darsteller das letzte Mal im Jahr 2018 bei einem Thanksgiving-Fest. Seitdem ist ihr Kontakt zu Zendaya kaum noch existent.

Die Beziehung innerhalb der Familie ist seit Jahren angespannt, wie Latonja weiter berichtete. Das letzte Wiedersehen mit Zendaya fand Anfang dieses Jahres bei der Beerdigung ihrer gemeinsamen Großmutter statt, was in Latonjas Augen jedoch sehr distanziert verlief. "Als ich versuchte, mit ihr zu sprechen, hat sie mir nur eine einarmige Umarmung gegeben. Es fühlte sich an, als wäre ich nur ein Fan", schilderte sie. Stattdessen hätten vor allem die Kinder aus der zweiten Ehe ihres Vaters eine engere Verbindung zu Zendaya, was Latonja sehr verletzt. Trotz allem betonte sie: "Ich will kein Geld von ihr, ich möchte einfach in ihrem Leben sein, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe und unterstütze."

Latonja ist die älteste Tochter von Kazembe Ajamu Coleman und stammt aus dessen Beziehung mit seiner ersten Partnerin. Nachdem Zendayas Vater die Ehe mit Latonjas Mutter beendet hatte, gründete er mit seiner zweiten Frau eine Familie und bekam fünf weitere Kinder. Zendaya wuchs schließlich als Einzelkind aus der dritten Beziehung ihres Vaters auf. Laut Latonja führte dies dazu, dass sie sich oft als "schwarzes Schaf" der Familie fühlte und von ihrem Vater sowie den jüngeren Geschwistern vernachlässigt wurde. Trotz aller Schwierigkeiten hält sie an ihren Gefühlen für Zendaya fest: "Sie ist meine Schwester, und ich liebe sie. Egal was passiert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya im Januar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Anzeige Anzeige