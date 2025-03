Tom Holland als neuer James Bond? Fans sehen klare Anzeichen

Die Diskussionen um die Nachfolge von Daniel Craig (57) als James Bond reißen nicht ab – und jetzt rückt ein neuer Name in den Fokus: Tom Holland (28). Fans der berühmten 007-Reihe spekulieren, dass der Schauspieler der nächste Geheimagent ihrer Majestät werden könnte. Die Gerüchte entstanden, nachdem bekannt wurde, dass Amy Pascal (66), frühere Sony-Chefin und Produzentin der Spider-Man-Filme, möglicherweise in die Produktion von Bond-Filmen involviert sein könnte. Amy hat bereits mehrere Projekte mit Tom umgesetzt, darunter Blockbuster wie "Spider-Man: Homecoming" und "Uncharted". Ein Nutzer schrieb auf Reddit: "Es fühlt sich an, als würde Hollywood nur darauf warten, dass Tom 30 wird!"

Die Diskussionen darüber, ob Tom tatsächlich der neue 007 werden könnte, sind jedoch gespalten. Während einigen Fans seine jugendliche Ausstrahlung und Vielseitigkeit gefallen, werfen Kritiker Argumente wie seine geringe Körpergröße von 1,68 Meter in den Raum. Andere meinen, dass er schon zu stark mit seinen Rollen im Marvel-Universum sowie im Film "Uncharted" verbunden sei, was seinen Einstieg in eine dritte große Franchise erschweren könnte. Bond-Insider Mark O'Connell betonte zudem kürzlich in der Radiosendung von Nick Ferrari auf LBC, dass er einen weniger bekannten Namen für die Rolle bevorzugen würde. Gleichzeitig blieben die Bedingungen für den zukünftigen Bond-Rolleninhaber unverändert: Er muss britisch sein, männlich und den klassischen Charakter der Figur verkörpern.

Der gebürtige Brite begann seine Karriere als Tänzer und wurde mit 19 Jahren über Nacht zum Star, als er die Rolle von Peter Parker übernahm. Privat hält Tom sich gerne bedeckt, doch seine Beziehung zu Schauspielkollegin Zendaya (28) sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Ob er tatsächlich in die legendären Fußstapfen von Agent 007 treten darf, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Sollte er diese Chance erhalten, würde er der jüngste Bond der Geschichte werden – und damit die ikonische Rolle neu definieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Anzeige Anzeige