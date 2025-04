Tom Hardy verrät Grund hinter geplatztem Venom-Spidey-Duell

Die Marvel-Welt war so nah dran, ein spektakuläres Aufeinandertreffen zweier Ikonen zu erleben: Tom Hardys (47) schaurig schöner Venom und Tom Hollands (28) Spider-Man. Doch obwohl Fans lange auf diese Konstellation hofften und bereits erste Hinweise in "Venom: Let There Be Carnage" auftauchten, zerschlugen sich alle Hoffnungen endgültig mit "Spider-Man: No Way Home". Tom Hardy verriet nämlich jetzt im Podcast "The Discourse", wie knapp die Entscheidung ausfiel: "Wir waren so kurz davor." Trotz Symbionten-Magie und Dimensionenwechsel kam das geplante Duell nie zustande – dank eines Streits der Studios Sony und Disney.

Die Enttäuschung ist nicht nur bei den Marvel-Anhängern groß, sondern betrifft auch den Schauspieler selbst. Tom Hardy sprach davon, dass vor allem Kinder, die zu seiner wichtigsten Zielgruppe gehören, dies schwer nachvollziehen können. "Kinder verstehen nicht, warum ihre Lieblingscharaktere nicht gemeinsam in Filmen auftauchen." Laut dem Peaky Blinders-Star habe das Zusammenspiel wegen der Studio-Politik letztlich nicht funktioniert. Sony kontrolliert die Rechte an Spider-Man, Disney darf sie nur durch eine spezielle Vereinbarung nutzen. Ein weiteres Problem ist die Zukunft des Sony's Spider-Man Universe (SSU), das aktuell keine neuen Projekte angekündigt hat.

Privat ist Tom Hardy bekannt als passionierter Familienvater. Seine Kinder, die in seinem Leben eine zentrale Rolle spielen, waren offenbar ein großer Antriebsmotor, dieses Projekt umzusetzen. Auch Tom Holland, der erstmals 2016 in "The First Avenger: Civil War" als charmanter Spider-Man begeistert hat, ist nicht nur auf der Leinwand erfolgreich. Das Multitalent, das vor seiner Schauspielkarriere als Tänzer auf sich aufmerksam machte, ist für seine Bodenständigkeit und seine enge Beziehung zu Freundin Zendaya (28) bekannt. Ob Fans die beiden Toms jemals zusammen in einem Marvel-Film erleben dürfen, bleibt weiterhin offen – vielleicht gibt es 2027 in "Avengers: Secret Wars" eine zweite Chance. Bis dahin bleibt der Traum eines Venom-Spidey-Duells allerdings unerfüllt. Tom Holland schwingt aber schon bald wieder im rot-blauen-Anzug durch die Lüfte: "Spider-Man: Brand New Day" startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hardy bei der UK-Premiere von "Venom: The Last Dance", Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

Anzeige Anzeige