Was für ein skurriler Start ins Leben! Im März dieses Jahres gaben die US-Bachelor in Paradise Stars Jade Roper Tolbert und Tanner Tolpert bekannt, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Töchterchen Emerson sollte einen kleinen Bruder bekommen. Montagnacht war es endlich so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt, allerdings nicht im Krankenhaus, sondern im Ankleidezimmer seiner Mama.

Via Instagram meldete sich die frischgebackene Mutter zu Wort und berichtete von der ungewöhnlichen Geburt. "Vergangene Nacht habe ich in unserem Schrank entbunden. Ich verarbeite den Schock noch immer. Das alles war nicht das, was ich geplant hatte", schrieb sie zu einem Foto, das sie und ihr Neugeborenes – umringt von Rettungskräften – zeigt. Aber warum schaffte sie es nicht in eine Klinik? Ihre Fruchtblase sei geplatzt und 75 Minuten später sei ihr Kind schon geboren gewesen. Alles ging also verdammt schnell.

Aber Gott sei Dank hatte Jade tolle Unterstützung! "Es war einer der Furcht einflößendsten Momente meines Lebens, weil ich keine Kontrolle hatte", erklärte die TV-Beauty weiter. Aber ihr Mann Tanner und ihre Schwiegermutter, sowie Feuerwehrleute seien an ihrer Seite gewesen. Mittlerweile scheint die kleine Familie im Babyglück zu schwelgen – und zahlreiche Kollegen freuen sich mit ihnen. Unter anderem gratulierten Arie Luyendyk (37) und seine Frau Lauren (27), die erst kürzlich selbst zum ersten Mal Eltern wurden, in den Kommentaren.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert, ihr Mann Tanner und ihre gemeinsame Tochter Emerson

Anzeige

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert in der 30. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / jadelizroper Jade und Tanner Tolbert

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Jade so offen über die Geburt berichtet? Total sympathisch! Meiner Meinung nach hätte sie das für sich behalten sollen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de