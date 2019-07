Am heutigen Abend buhlen die 14 verbliebenen Liebesanwärter wieder um das Herz der blonden Bachelorette Gerda Lewis (26)! Als ehemalige GNTM-Kandidatin und erfolgreiche Influencerin liegt der diesjährigen Rosendame eine Sache ganz besonders am Herzen: Sie liebt es, vor der Kamera zu posieren. Damit sich auch ihr potenzieller neuer Freund schon einmal an das Leben vor der Linse gewöhnen kann, hat sich Gerda für sechs der Jungs etwas ganz besonderes einfallen lassen. Marco, Matin, Andreas (27), Mudi, Luca und Tim traten als griechische Kämpfer zum Fotoshooting mit ihrer Aphrodite an.

Im weißen Kleid und mit lockigem Haar empfängt Gerda die glücklichen Auserwählten, die den Tag mit der Frau ihrer Träume verbringen dürfen. Doch wirklich happy sind nicht alle Kandidaten über dieses Date. "Ich habe mich quasi seit der ersten Sekunde unwohl gefühlt", gibt Luca zu – da hilft es auch nicht, dass die TV-Beauty als Göttin der Liebe alle um den Finger wickelt. Ein Glück für den 25-Jährigen, dass er nur einmal ran muss und damit schnell von seinem Leiden erlöst wird. Konkurrent Andreas hingegen zieht das große Los: Er stellt sich beim Posieren so gut an, dass er gleich noch einmal vor die Linse muss. Dieses Mal mit Gerda alleine – und dabei ging der Muskelmann ordentlich auf Tuchfühlung.

"Also ich fand die Jungs wirklich sehr sexy in dem Kostüm", schwärmt Gerda von den heißen Kriegern. Bei den Fans kam das Geknipse unter der griechischen Sonne hingegen überhaupt nicht gut an.

“Ich finde diese Fotoshooting Dates ja immer total bescheuert” oder "Das ist alles so unangenehm", urteilten zwei User auf Twitter und empfanden den peinlichen Fototermin als Mega-Flop.

TVNOW Mudi, Andreas, Matin, Marco, Luca, Tim und Gerda in Folge 3 von "Die Bachelorette"

TVNOW Bachelorette-Kandidat Luca Gottzmann

TVNOW Bachelorette-Kandidat Andreas Ongemach

