"Mein Freund": Gerda Lewis bestätigt endlich ihre Beziehung

Gerda Lewis (32) ist offiziell wieder vergeben. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde kürzlich mit einer Lügengeschichte über ihr Liebesleben konfrontiert. Um mit den Gerüchten aufzuräumen, postet die Beauty nun ein TikTok-Video, in dem sie ein für alle Mal klarstellt: "Ich habe einen Freund." Damit macht die Influencerin unmissverständlich deutlich, dass sie nicht mehr Single ist. Über ihren neuen Partner verrät sie allerdings wenig. "Man kennt ihn nicht, er ist nicht auf Social Media unterwegs", berichtet die einstige Bachelorette.

In den vergangenen Wochen heizte die Blondine die Gerüchteküche bereits mit einigen Pärchenfotos auf Instagram an. Ein Schnappschuss zeigte sie und einen Mann namens Raphael im Fitnessstudio. Auf dem Bild posierten die zwei leidenschaftlichen Sportler miteinander vor einem Spiegel. Besonders brisant war dabei, dass der Muskelprotz mit seiner Hand Gerdas Po umfasste. Der Komiker Oliver Pocher (47) war davon nicht begeistert. "Romantischer kann man seine Liebe auf Instagram nicht präsentieren. Verschwitzt der Neuen an den A*sch packen, ist so süß", schrieb der TV-Star zu dem Foto.

Die neue Liebe folgte keine sechs Monate nach Gerdas Trennung von Jannik Kontalis. Für den Make Love, Fake Love-Star ist dieser kurze Abstand allerdings kein Problem. "Ich muss da echt mal Partei für die beiden ergreifen. [...] Wenn die beiden glücklich sind, ist doch alles gut, ich gönne jedem sein Glück", machte er im Netz deutlich. Jannik hatte nach dem Liebes-Aus selbst einen zweiten Versuch mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) gestartet – allerdings ohne Erfolg.

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

