Jetzt bringt Nathalia Goncalves Miranda Licht in das Bachelorette-Drama! In der vergangenen Folge der Kuppelshow konfrontierte Rosen-Lady Gerda Lewis (26) ihren Kandidaten Mudi Sleiman mit einem heftigen Vorwurf: Er soll in einer Beziehung stecken! Das Model habe diesbezüglich einen anonymen Tipp bekommen. Zwar dementierte der Beau sofort, in festen Händen zu sein, gab aber kurz darauf zu, noch Gefühle für seine Ex zu haben. Dann verließ er das TV-Format freiwillig. Wie sich später herausgestellt hat, handelt es sich bei seiner Verflossenen um Ex-Bachelor-Girl Nathalia – jetzt gibt die Beauty zu, dass sie Mudi angeschwärzt hat!

Sie erzählt im Interview mit Bild: "Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht zusammen." Dennoch war ihr Mudis Show-Teilnahme ein Dorn im Auge: "Aber ich wollte verhindern, dass er mit der Bachelorette zusammenkommt." Als sie erfahren habe, dass ihr Ex-Freund einer der Rosenanwärter ist, habe die 25-Jährige aus Eifersucht bei der Produktion angerufen und fälschlicherweise behauptet, sie und Mudi seien noch ein Paar. "Ich konnte es einfach nicht ertragen, zu sehen, dass er mit einer anderen Frau auf Dates geht oder sogar einen weiteren Schritt wagt", erläutert sie ihre Beweggründe.

Doch gibt es noch Hoffnung für Nathalia und Mudis Liebe – nach allem, was vorgefallen ist? "Er hat sich wieder bei mir gemeldet", verrät die brünette Schönheit. "Aber ich kann mir gerade noch nicht wirklich vorstellen, wie es zwischen uns weiterlaufen soll. Es gibt noch einiges zu klären." Was denkt ihr: Wird es ein Comeback der beiden geben? Stimmt ab!

