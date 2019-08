Heute ist es endlich so weit: Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) sollen sich auf einer Jacht auf Capri das Jawort geben. Mit einer einzigen Feier geben sich das Model und der Tokio Hotel-Star natürlich nicht zufrieden. Stattdessen soll es an diesem Wochenende einen regelrechten Hochzeits-Marathon geben. Schon am Freitagabend stieg daher die erste große Party – und dazu haben Heidi und Tom auch einige Promi-Gäste eingeladen!

Die Pre-Wedding-Party fand laut Bild in einer traumhaften Location an der Küste von Capri statt. Dabei waren sicherlich Heidis vier Kinder, ihre Mutter und Toms Zwillingsbruder Bill (29) mit von der Partie, die Familie urlaubt schließlich schon seit einigen Tagen gemeinsam auf der Sonneninsel. Zur großen Party kam dann aber auch noch ein kleiner Starauflauf dazu. Sowohl Toms Bandkollege Gustav Schäfer (30), als auch Sänger Sasha (47) und Heidis ehemaliger Germany's next Topmodel-Kollege Wolfgang Joop (74) wurden abgelichtet, als sie in der Feier-Location eintrafen. Zur eigentlichen Hochzeit sollen angeblich auch noch einige internationale Stars wie Mariah Carey (49), Naomi Campbell (49) oder Tyra Banks (45) kommen.

Zu einer Hochzeit kommen die meisten Gäste natürlich nicht mit leeren Händen. Auch Wolfgang hat sich ein ganz besonderes Geschenk für Heidi und Tom ausgedacht – und plaudert bereits am Freitag aus, worüber die beiden sich erst heute freuen können: "Das sind zwei große Hemden im Partnerlook mit einem Rosenkranz drauf gemalt."

