Diese Trennung hat Chloe Sims wirklich schwer getroffen! Erst kürzlich konnten die "The Only Way Is Essex"-Zuschauer das große Drama im TV verfolgen: Nachdem Chloes Freund Dan Edgar sie mit seiner Ex-Freundin Amber Turner hintergangen und dann auch noch belogen haben soll, stand für die 36-Jährige fest: Es ist Schluss! Und so rasant wie das Aus kam, purzelten auch die Pfunde bei der hübschen Blondine: Sie hat nach dem Liebes-Aus zwölf Kilogramm verloren!

Gegenüber The Sun sprach Chloe jetzt ganz offen über ihren Liebeskummer: "Die Art und Weise, wie er die Öffentlichkeit jetzt über mich denken lässt, zerstört neun Jahre harte Arbeit an meiner Transparenz im Fernsehen." Dan habe sie regelrecht öffentlich gedemütigt, indem er zugab, sowohl mit ihr als auch mit Amber geschlafen zu haben. Was folgte, war ein regelrechter Online-Shitstorm, der über das TV-Sternchen hereinbrach: "Verzweifelte Plastik-Bit***. Einfach nur schlimm", soll es laut Chloe geheißen haben.

Laut Daily Mail soll Dan mittlerweile wieder mit der besagten Ex zusammen sein. Insidern zufolge überlege der Brite nun, eine Pause bei TOWIE einzulegen, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Das würde wenigstens vorerst etwas Ruhe für Chloe bedeuten.

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Image TV-Darstellerin Chloe Sims, 2018

Jeff Spicer/Getty Images "The Only Way Is Essex"-Star Chloe Sims

Supplied by WENN Gemma Collins und Chloe Sims in "The Only Way Is Essex"

