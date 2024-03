Jetzt offiziell? Hier knutschen Miles Richie und Chloe Sims!

Machen sie damit ihre Liebe publik? Seit ein paar Wochen wird gemunkelt, dass Miles Richie mit Chloe Sims (42) anbändelt. Nun scheinen sie die Gerüchte zu bestätigen! Paparazzi erwischten den Sohn von Lionel Richie (74) und die The Only Way Is Essex-Bekanntheit am Samstagabend bei einem Date in Beverly Hills. Wie Fotos von Daily Mail zeigen, wirkten sie sehr vertraut: Vor einem Restaurant zog der US-Amerikaner die Influencerin zu sich und gab ihr einen innigen Kuss. Sie strahlte ihn daraufhin überglücklich und hakte sich bei ihm unter. Ob die beiden anschließend zusammen weggefahren sind, ist nicht bekannt. Dennoch scheinen sie einen romantischen Abend gehabt zu haben.

Die 42-Jährige und der Musiker sollen sich im Februar bei einer Klubnacht kennengelernt haben. "Sie verstanden sich auf Anhieb und wurden noch in derselben Nacht beim leidenschaftlichen Küssen gesichtet. Seitdem stehen sie in ständigem Kontakt und planen, sich so schnell wie möglich in L.A. zu treffen", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Ihr Altersunterschied sei für sie kein Problem – eher im Gegenteil. Miles soll laut dem Informanten eh auf ältere Frauen stehen, weshalb die 13 Jahre Unterschied "ein großes Plus" seien.

Chloe ist bereits seit einiger Zeit solo. Mit einem namentlich nicht bekannten Ex-Freund hat sie eine Tochter namens Madison Green, die bereits 19 Jahre alt ist. Von 2014 war sie mit ihrem "The Only Way Is Essex"-Kollegen Elliot Wright liiert. Vor etwa zwei Jahren berichtete die Britin im Netz von einer neuen Beziehung, doch verriet nie mehr Details dazu. Über Miles vergangenen Beziehungen ist nicht viel bekannt.

Getty Images Miles Richie, 2020

Instagram / chloe_simsstarship Chloe Sims, Reality-TV-Star

