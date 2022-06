Chloe Sims meldet sich mit mysteriösen Liebesnews! Die Reality-TV-Bekanntheit aus Großbritannien machte in der Vergangenheit vor allem Schlagzeilen mit ihren Beauty-Eingriffen. Vergangenes Jahr ließ sie sich beispielsweise Filler im Gesicht entfernen, weil sie sich zurück zu ihrem alten Ich entwickeln wollte. Was sein Liebesleben angeht, machte der The Only Way Is Essex-Star zuletzt hingegen kaum etwas bekannt. Die offiziell letzte Beziehung mit Pete Wicks (33) war eine On-off-Geschichte. Jetzt ist Chloe aber wieder vergeben.

Gegenüber Mail Online gab die Mutter einer Tochter preis, dass sie jemanden an ihrer Seite hat – allerdings bleibt die Liebe noch streng geheim. Die 40-Jährige wollte die Identität ihres Partners nicht preisgeben. Allerdings verriet sie, dass er nicht in der Öffentlichkeit steht. Auch wenn sie nicht mehr über ihr Liebesglück verraten wollte, plauderte sie immerhin aus, dass weitere Kinder nicht unbedingt auf dem Plan stehen.

In der Vergangenheit hat Chloe bereits betont, dass sie es schön finden würde, sich zu verlieben und eine gemeinsame Zukunft mit jemandem zu planen. Sie war jedoch nicht zwingend auf der Suche nach einem passenden Partner und insbesondere nicht auf Datingapps unterwegs. "Ich würde es lieben, zu heiraten und meinen Seelenverwandten zu finden – aber wenn das nicht passiert, ist das okay", betonte die Britin.

Chloe Sims, TV-Sternchen

"The Only Way Is Essex"-Star Chloe Sims

Chloe Sims

