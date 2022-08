Ist es was Ernstes? Chloe Sims kündigt baldige Verlobung an

Chloe Sims (40) hat konkrete Pläne. Vor wenigen Wochen machte die The Only Way Is Essex-Protagonistin öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Um wen es sich bei ihrem neuen Lover handelt, gab sie nicht preis – auch von einem Bild fehlt bislang jede Spur. Ihr Freund stehe schließlich nicht in der Öffentlichkeit. Aber mit ihm hat sie offenbar endlich ihren Mr. Right gefunden: Chloe träumt sogar schon von einer Hochzeit!

Auf Instagram veröffentlichte die 40-Jährige drei Bilder, auf denen zu sehen ist, wie sie in einem engen schwarzen Kleid vor dem Meer posiert. Dazu teilte sie eine klare Message: "Ich mache diesen Sommer, was ich will, weil ich nächstes Jahr verlobt sein werde." Ob sie sich das alleine vorgenommen oder auch schon mit ihrem Freund besprochen hat, verriet sie nicht.

Mit einer Hochzeit würde für Chloe ein großer Traum in Erfüllung gehen. "Ich würde es lieben, zu heiraten und meinen Seelenverwandten zu finden – aber wenn das nicht passiert, ist das okay", erzählte die Mutter einer Tochter Mitte Juni gegenüber Mail Online.

Chloe Sims, TV-Sternchen

Chloe Sims, Reality-TV-Star

Chloe Sims im Juni 2022 in London

