Chloe Sims soll mit Lionel Richies Sohn Miles anbandeln!

Was geht denn da? Chloe Sims (42) wurde einst durch die britische Realityshow The Only Way Is Essex bekannt – mittlerweile ist sie aber auch in Hollywood bekannt und dreht dort mit ihren Schwestern ihre eigene TV-Show. Seitdem die Britin nach Los Angeles gezogen ist, galt sie als Single, doch das könnte sich bald ändern: Chloe soll derzeit den Sohn von Lionel Richie (74) daten!

Das plaudern Insider gegenüber Daily Mail aus. Demnach haben sich die Influencerin und Miles Richie bei einer Partynacht kennengelernt und können seitdem nicht mehr ohneeinander. "Sie verstanden sich auf Anhieb und wurden noch in der gleichen Nacht beim leidenschaftlichen Küssen gesichtet. Seitdem stehen sie in ständigem Kontakt und planen, sich so schnell wie möglich in L.A. zu treffen", plaudert der Informant aus. Miles soll außerdem auf ältere Frauen stehen – daher sei Chloe und sein Altersunterschied in Höhe von 13 Jahren "ein großes Plus" für ihn.

In der Familie Richie läuft es derzeit ziemlich rund in der Liebe – denn auch Miles' Schwester Sofia (25) schwebt auf Wolke sieben. Nach ihrer Traumhochzeit im vergangenen Jahr erwarten sie und ihr Mann Elliott Grainge derzeit ihren allerersten Nachwuchs: ein Mädchen. Das andere Geschwisterkind Nicole Richie (42) ist schon seit über 13 Jahren verheiratet.

Instagram / chloe_simsstarship Chloe Sims, Reality-TV-Star

Getty Images Miles Richie, Promi-Sprössling

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauch-Shooting

