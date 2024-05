Nach kurzer Romanze: Chloe Sims und Miles Richie getrennt?

Zwischen Chloe Sims (42) und Miles Richie soll nun schon wieder alles wieder aus und vorbei sein! Die Reality-TV-Bekanntheit und der Sohn von Lionel Richie (74) sorgten erst vor einigen Monaten für wilde Spekulationen um eine angebliche Romanze. Nachdem die Gerüchteküche um eine Liaison mächtig ins Brodeln gekommen war, schien es so, als hätten sie ihre Liebe zueinander mit einer öffentlichen Knutscherei bestätigt. Wie ein Insider jetzt gegenüber The Sun verrät, soll die kurze und turbulente Romanze der beiden schon wieder Geschichte sein. Der Grund: Chloes' kürzlicher Trip in die Heimat, gepaart mit Miles' wildem Party-Lifestyle.

Die Quelle berichtet, dass sich die Liebesbeziehung während Chloes' einmonatigen Aufenthaltes in Großbritannien "einfach verflüchtigt" habe. "Er ist auch einfach ein Party-Boy und das ist nicht wirklich Chloes Ding", fügte der Insider hinzu. Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit soll sich jetzt viel mehr darauf konzentrieren, ihre Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Doch die Quelle kann sich vorstellen, dass die Romanze erneut aufblühen könnte: "Es ist so schade, weil er sie so gut behandelt hat. Aber sie sind immer noch Freunde, also wer weiß? Vielleicht fängt es in Zukunft wieder an."

Vor der vermeintlichen Liebesbeziehung mit Miles war Chloe schon lange Zeit solo. In jungen Jahren bekam sie mit ihrem damaligen Partner ein gemeinsames Kind. Tochter Madison Green ist mittlerweile schon 19 Jahre alt. Nachdem die Beziehung zu dem Kindesvater in die Brüche gegangen war, ging sie einige Zeit mit ihrem "The Only Way Is Essex"-Kollegen Elliot Wright durchs Leben. Seither behielt sie ihre Romanzen für sich. Zwar berichtete die Britin vor etwa zwei Jahren von einer neuen Beziehung, gab jedoch nie weitere Details dazu preis. Auch zur angeblichen Liaison mit Miles hatte sie sich nie offiziell geäußert.

Getty Images Miles Richie, Promi-Sprössling

Instagram / chloe_simsstarship Chloe Sims im Juni 2022 in London

