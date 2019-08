Bülent Ceylan (43) und Gil Ofarim (36) konnten nicht vor allen ihre The Masked Singer-Teilnahme verheimlichen! Die Gesangsshow mit verkleideten Promis war der TV-Überraschungshit des diesjährigen Sommers: Sechs Wochen lang rätselten die Zuschauer und die prominente Jury um die Wette, welche VIPs sich unter den herrlichen Masken wohl verstecken mögen. Angeblich wusste keiner außer der Kandidaten selbst Bescheid, wer in welcher Verkleidung steckt. Bülent verriet jetzt allerdings: In sein Engel-Geheimnis war doch jemand eingeweiht!

Promiflash war bei der Pressekonferenz nach dem großen Finale anwesend und dabei plauderte Bülent aus, dass die Geheimhaltung bei ihm nicht immer an erster Stelle stand: "In der eigenen Familie nicht. Das ist ja klar. Gil hat vorhin auch gesagt, er konnte seine Kinder auch nicht anlügen." In der Liveshow hatte Grashüpfer Gil bereits gestanden, seinen engsten Verwandten ebenfalls das Geheimnis verraten zu haben.

Bei Freunden jedoch sei Bülent bei der Notlüge konsequent gewesen – auch wenn es nicht immer einfach gewesen sei: "Das war schon schwierig, gewissen Freunden und Bekannten nichts zu sagen. Und natürlich wird es dann ganz schwer, ich bin ein schlechter Lügner. Ich habe es nicht bestätigt, aber natürlich haben die sich schon was gedacht", erklärte der Comedian.

Getty Images Comedy-Star Bülent Ceylan

Getty Images Gil Ofarim bei der Unique Fashion Show im Juli 2019

ActionPress Bülent Ceylan als "Masked Singer"-Engel

