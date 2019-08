Diese Auszeit hatte sie bitter nötig! Seit dem Tod ihres geliebten Mannes Jens Büchner (✝49) kümmert sich Daniela Büchner (41) ganz alleine um die Faneteria auf Mallorca sowie ihre fünf leiblichen und drei Stiefkinder. Zeit für sich blieb der Blondine in den vergangenen Monaten dabei kaum. Umso mehr genoss sie jetzt eine Abwechslung vom sonst so stressigen Alltag: Bei einem Umstyling inklusive Fotoshooting kam Danni aus dem Strahlen kaum noch raus!

Die 41-Jährige ließ sich jetzt anlässlich ihres Neuanfangs professionell umstylen und ablichten. Gegenüber RTL schwärmte sie von dem Abenteuer: "Also, gerade ist so dieses Mamasein schon weg. Ich denke, ich bin gerade so als Frau Danni hier. Schon aufregend, was die aus einem machen können." Der erste Nachmittag, an dem sie sich mal ausschließlich auf sich konzentrieren konnte, tat der Witwe von Malle-Jens sichtlich gut. Im Moment fühle sie sich einfach als "starke, selbstbewusste, junge" Frau, verriet sie weiter.

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte Daniela vor Kurzem stolz das beeindruckende Ergebnis des Shootings und schrieb dazu: "Aufgeben ist niemals eine Option." Ihre Follower zeigten sich begeistert, so zum Beispiel Giulia Siegel (44). Das Model kommentierte Dannis Schwarz-Weiß-Foto mit den Worten: "Hammer Foto von Dir".

"Goodbye Deutschland – Viva Mallorca!" mit Danni Büchner heute Abend um 22.15 Uhr bei VOX

https://www.instagram.com/dannibuechner/?hl=en Jens Büchner und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige

Facebook / Jens Buechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Urlaub mit ihren Liebsten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de