Body-Positivity wird heutzutage ganz groß geschrieben. Und trotzdem werden auch berühmte Persönlichkeiten, vor allem Frauen, von der Öffentlichkeit besonders unter die Lupe genommen, wenn es um ihr Aussehen und ihren Körper geht. Davon kann auch Sängerin Camila Cabello (22) ein Lied singen, die sich Bodyshaming aber nicht mehr länger gefallen lassen will. Auf ihrem Social-Media-Account setzte sie sich nun gegen Cellulitis-Kritik zur Wehr.

Nachdem Paparazzi-Fotos von Camila am Strand von Miami durch die Presse gingen, wurden Stimmen über ihren Körper laut: Fiese Bodyshamer hatten sich über die Cellulite an den Beinen der Musikerin ausgelassen. Der Hate ging auch an ihr selbst nicht vorbei, doch Camilia konterte mit einer Nachricht in ihrer Instagram-Story. "Natürlich gibt es schlechte Fotos von mir, es gibt schlechte Winkel, mein Körper ist verdammt nochmal nicht aus einem Stein oder nur aus Muskeln gemacht", schrieb sie unter anderem.

Vor allem sorgt sich Camilla um die jungen Mädchen, die sich ein Beispiel an vermeintlich makellosen Darstellungen von Körpern auf Social Media nehmen und "denken, das wäre die Realität". Deswegen setzte Camilla ein klares Zeichen gegen falsche Schönheitsideale: "Wir haben eine komplett unrealistische Vorstellung von dem Körper einer Frau. Girls, Cellulite ist normal. Fett ist normal. Es ist schön und natürlich."

MEGA Camila Cabello am Strand von Miami, Juli 2019

Anzeige

KCS Presse / MEGA Musikerin Camila Cabello in Paris

Anzeige

Splash News Shawn Mendes und Camila Cabello in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de