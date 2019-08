Mignon Kowollik steht unter Schock! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin von 2013 urlaubte Anfang August auf Mallorca. Dort war sie vor wenigen Tagen neben Vera Int-Veen (51) und Nina Moghaddam (38) zu Gast auf Marcel Remus (32)' großer Party. Doch auf dem Weg nach Hause passierte kurz vor dem Hotel dann das Unglück: Mignon wurde von einem Mann brutal überfallen und ausgeraubt!

Mit RTL sprach die Moderatorin jetzt über das schreckliche Erlebnis: "Es ist nach der Party passiert, kurz vor meinem Hotel überfiel mich ein Typ und riss mich zu Boden." Der Mann habe ihre Tasche und ihr Handy gestohlen, erzählte sie weiter. Ihr ginge es den Umständen entsprechend schlecht, offenbarte die 38-Jährige nur wenige Tage nach dem schweren Überfall.

Mittlerweile befindet sich Mignon wieder zu Hause in Hamburg und erholt sich von dem furchtbaren Zwischenfall. Ganz begreifen kann sie die Tat auch jetzt noch nicht und fragt sich seitdem ständig, warum gerade ihr so etwas passieren musste: "Ich bin gerade sehr down und verstehe es nicht. Warum ich? Warum gibt es solche Menschen?"

Getty Images Marcel Remus im Juli 2018

ActionPress / Wallocha,Stephan Mignon Kowollik 2013 in Hamburg

Instagram / mignonkowollik Mignon Kowollik im Juli in Thailand

