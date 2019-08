Beginnt das Image von Victoria's Secret langsam zu bröckeln? In den vergangenen Monaten häuften sich die negativen Schlagzeilen über das sonst so gefeierte Lingerie-Label. Nun wurde der Marke ein offener Brief gewidmet. Mehr als 100 Models forderten darin, Maßnahmen gegen sexuelles Fehlverhalten und gegen Übergriffe in der Branche vorzunehmen. Der Brief wurde von Stars wie Doutzen Kroes (34), Milla Jovovich (43) und Christy Turlington (50) unterschrieben.

Das berichtet nun Fox News: Mit dem offenen Brief, der an Victoria's Secrets CEO John Mehas gerichtet wurde, forderten die Frauen, dass sich Mitarbeiter der Unterwäschemarke künftig an einen Verhaltenskodex halten, um ihre Models besser vor Übergriffen zu schützen. "In den vergangenen Wochen haben wir zahlreiche Vorwürfe über sexuelle Gewalt, angebliche Vergewaltigung und Sexhandel mit Models gehört. Obwohl diese Behauptungen vielleicht nicht direkt gegen Victoria's Secret gerichtet waren, ist es klar, dass dein Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Behebung der Situation zu spielen hat", heißt es in dem Schreiben. Die Models schlugen dem CEO vor, VS solle mit dem "Respect Program" kooperieren, das gegen sexuelle Übergriffe in der Modebranche kämpft.

Im offenen Brief spielten die Models auch auf die Verbindung von "Victoria's Secret" und Jeffrey Epstein (66) an – der Berichten zufolge ein Freund von Leslie Wexner, CEO von Victoria’s Secrets Muttergesellschaft L Brands, sein soll. Epstein ist ein registrierter Sexualstraftäter und sollte sich des Vorwurfs des Sexhandels vor Gericht stellen. Am Wochenende wurde er jedoch tot in seiner Zelle aufgefunden.

P.Hoffmann/WENN.com Doutzen Kroes bei den About You Awards 2019 in München

Anzeige

Slaven Vlasic/Getty Images for Marc Jacobs Christy Turlington, Model

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Schauspielerin Milla Jovovich beim Filmfestival in Cannes, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de