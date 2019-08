Schnappt Theresia Fischer sich den Promi Big Brother-Titel 2019? Erst vor wenigen Monaten wurde sie mit ihrer ulkigen Art zu Heidi Klums (46) Liebling bei Germany's next Topmodel. Jetzt will sich die Hamburgerin neuen Herausforderungen stellen und zieht neben elf weiteren Promis für zwei Wochen in den kameraüberwachten Container. Auf den Gewinner wartet am Ende eine Belohnung von 100.000 Euro. Doch hat die Laufsteg-Beauty das Zeug zum Sieg?

Ihr Ehemann Thomas Behrend war bei Promi Big Brother – Die Late-Night-Show eher pessimistisch eingestellt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gewinnt. Hier kommt es darauf an, dass man eine ganz große Fanbase hat." Zwar besitze Theresia 200.000 Follower auf Instagram, das Publikum der TV-Show sei jedoch ein anderes. Der 55-Jährige hat stattdessen drei andere Favoriten: Joey Heindle (26), Jürgen Trovato und Zlatko Trpkovski (43). Man merke jetzt schon, wie beliebt sie sind. Immerhin seien sie die ersten Kandidaten, welche die Zuschauer in das Luxuscamp gewählt haben.

Doch liegt der Unternehmer mit seiner Einschätzung richtig? Promiflash-Leser geben ihm zumindest teilweise recht. Bei einer Umfrage zum beliebtesten Kandidaten landeten Zlatko und Joey auf den ersten beiden Plätzen. Dicht gefolgt von – und das wird Thomas sicher überraschen – seiner Theresia.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und Thomas Behrend

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Ex-GNTM-Beauty

SAT.1 / Marc Rehbeck Zlatko bei "Promi Big Brother" 2019

Glaubt ihr, dass Theresia das Zeug zum Sieg hat? Na klar! Eher weniger! Abstimmen Ergebnis anzeigen



