Sam Dylan sicher: Sommerhaus-Stefan war eifersüchtig auf ihn

Sam Dylan (33) und Theresia Fischer (32) hatten während ihrer Zeit bei Das Sommerhaus der Stars anfangs einen ziemlich guten Draht zueinander. Nun plaudert der Realitystar im Promiflash-Interview aus, dass dies dem Freund des Models, Stefan Kleiser, nicht sehr gefiel. "Theresia und ich haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich hab irgendwann das Gefühl gehabt, dass Stefan eifersüchtig darauf ist", behauptet Sam und erinnert sich: "Es gab auch Momente, in denen wir meinten: 'Stefan warte, wir müssen kurz mal alleine reden.' Und das mochte er gar nicht."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs meint Sam den Grund für Stefans vermeintliche Eifersucht zu kennen: "Man sieht auch, dass er das Sagen haben möchte über Theresia, und es hat ihm nicht gefallen, dass wir uns so gut verstanden haben." Darum habe Theresias Partner laut Sam gegen ihn geschossen. Er erklärt weiter: "Er hat versucht mich zu provozieren und hatte einen richtigen Ticker gegen mich. Weil er Angst hatte, dass ich seine Freundin zu viel in Besitz nehme. Man merkt schon, dass er ganz krass über sie bestimmen möchte, so habe ich das wahrgenommen."

Gegenüber Promiflash verrät Sam auch, ob er sich ein Freundschafts-Comeback mit Theresia vorstellen kann, denn zuletzt bröckelte die Verbindung der beiden im Sommerhaus. "Ich hoffe natürlich, dass wir uns vertragen können", merkt der Influencer ehrlich an, machte jedoch auch deutlich: "Aber ich glaube, solange sie mit Stefan ist, wird er es verbieten. Er redet halt einfach auf sie ein und das ist die Wahrheit."

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Theresia Fischer und ihr Freund Stefan in "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige