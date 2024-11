Wegen Stefan: Sam bedauert Freundschafts-Aus mit Theresia

Sam Dylan (33) spricht beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars Klartext. Während der Zeit in der Chaos-WG in Bocholt war er eng mit Theresia Fischer (32) befreundet, ihr Partner Stefan Kleiser stellte die Freundschaft der beiden jedoch immer wieder auf die Probe. Wie steht es nun um die Beziehung zwischen Sam und Theresia? Die Freundschaft sei zu Ende, bestätigt der Realitystar – eine Tatsache, die er sehr bedauere. "Ich hoffe, eines Tages wird sie erkennen, was für ein Mensch er ist", meint Sam. Dann stehe seine Tür selbstverständlich offen. Er sei sich aber sicher, die Freundschaft habe keine Chance, solange Stefan der Mann an Theresias Seite ist.

Nach der Show habe Sam noch einmal den Kontakt zu der ehemaligen GNTM-Kandidatin gesucht. "Ich habe ihr gesagt: 'Theresia, ich glaube, du bist an den gleichen Menschen geraten wie vorher in deiner Beziehung'", erzählt Sam und spielt auf den Ex von Theresia an. Das Model hatte in seiner Vergangenheit bereits offen darüber gesprochen, wie sehr es unter seinem besitzergreifenden Ex-Freund gelitten habe. Sam wirft Stefan nun vor, ähnlich manipulativ zu sein. "Er tut immer so, dass Theresia ihren eigenen Willen hat, [...] aber dann ist er wie ein trotziger Fünfjähriger und redet nicht mehr mit ihr", meckert er.

Stefan ist allerdings nicht der Einzige, der beim großen Wiedersehen ordentlich einstecken muss. Auch die übrigen Kandidaten wie Rafi Rachek (34) und Umut Tekin (27) teilen ordentlich aus. Dass sich die Stars noch immer so sehr zanken, sorgt bei den Zuschauern für Unverständnis – immerhin sind seit dem konfliktreichen Dreh im Sommerhaus bereits einige Monate ins Land gegangen. "Jesus, ist das wieder ein Gezeter und Gejaule", beschwert sich ein Fan auf X.

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer in "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer, TV-Bekanntheiten

