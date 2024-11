Beziehung bedroht? Theresia und Stefan zoffen im Sommerhaus

Eigentlich waren Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan Kleiser in Das Sommerhaus der Stars ein eingeschworenes Team. Doch in der vergangenen Folge kippte die Stimmung, als Stefan von Kontrahent Rafi Rachek (34) als "Kinderf*cker" bezeichnet wurde. Das schien zwar ein Scherz gewesen zu sein und Rafi entschuldigte sich, aber Stefan kann die Sache auch in der heutigen Folge nicht vergessen. Mittlerweile stört den Zahnarzt auch der Umgang seiner Liebsten mit der Situation. Theresia schwieg nämlich und baute danach auch keine Distanz zu Rafi und seinem Partner Sam Dylan (33) auf. "Ich meine, das ist allein deine Entscheidung, wie viel Forum du den beiden jetzt da geben willst", versucht Stefan, seine Liebste darauf aufmerksam zu machen. "Nein, ich rede kein Wort mit denen", beteuert das Model. Richtig zufrieden scheint Stefan mit der Zusicherung von Theresia aber offenbar nicht – er zieht sich wieder zurück. Entzweit das Traumpaar sich hier etwa?

Und dabei sollte Stefan sich an dem Tag eigentlich auf das nächste Spiel konzentrieren – immerhin geht es um den Nominierungsschutz. Doch der Mediziner ist so sehr mit der Auseinandersetzung zwischen ihm und Rafi beschäftigt, dass er sich nicht auf das Spiel fokussieren kann. Die Kandidaten müssen auf einer Drehscheibe und mit albernen Kostümen gemeinsam einen Text auswendig aufsagen. Doch nach dem ersten Versuch bricht Stefan ab und steigt von der Scheibe. "Ich bin in Gedanken irgendwo ganz anders, leider. Ich bin immer noch bei diesem Thema von gestern Abend", meint er. Zwar versucht Theresia noch, ihren Partner zu überzeugen, doch der sieht offenbar keine Chance: "Ich mag nicht, ich kann nicht. [...] Ich kann mich nicht konzentrieren, es geht mir nicht aus dem Kopf." Zurück im Haus betont er, dass er eigentlich am liebsten nach Hause möchte. Für Theresia wolle er aber bleiben.

Rafis unüberlegte Äußerung scheint Stefan auch nach der Show nicht loszulassen. In seiner Instagram-Story wetterte er nur wenige Tage nach der Ausstrahlung von Folge sieben gegen den Realitystar. Auch Rafis Liebster, Sam, hat dazu eine Meinung. "Stefan hat erst die Entschuldigung angenommen, dann war auch eigentlich alles gut. Dann hat er sich [plötzlich] immer mehr reingesteigert. Er wollte unbedingt, dass wir rausfliegen", schimpfte er im Promiflash-Interview.

RTL Stefan Kleiser und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars"

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

