Theresia Fischer kritisiert Ex-BFF Sams Dschungel-Verhalten

Im diesjährigen Dschungelcamp sorgt Sam Dylan (33) für erhitzte Gemüter. An Tag vier bricht der Realitystar bereits die dritte Dschungelprüfung aus Angst ab. Doch ist das alles nur gespielt? In der RTL-Show "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" gibt Sams Ex-BFF Theresia Fischer (32) ihre Einschätzung ab. Laut dem Model sei Sam definitiv ein Schauspieler – jedoch "ein ziemlich schlechter". "Er überdramatisiert! Wenn er aus den Prüfungen zurückkommt, erklärt er erst, dass er null Sterne geholt hat, und dann kommt dieses leichte Grinsen", ärgert sich die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit über Sams Verhalten.

Theresia lässt kein gutes Haar an ihrem Ex-Bestie. "Er denkt sehr viel an sich und er ist einfach leider kein Teamplayer", kritisiert die 32-Jährige den Dschungelcamper scharf. Das habe sie selbst in der Vergangenheit bereits des Öfteren am eigenen Leib erfahren. Auch Jolina Mennen (32) stimmt Theresia zu. "Er ist selbst sein größter Fan. Wenn er einen Altar von sich zu Hause aufgebaut hätte, würde es mich nicht überraschen", spottet die YouTuberin.

Im vergangenen Jahr nahmen Theresia und Sam gemeinsam mit ihren jeweiligen Partnern an der TV-Show Das Sommerhaus der Stars teil. Das Fernsehformat betraten sie als langjährige Freunde. Doch im Horrorhaus von Bocholt gerieten beide immer wieder aneinander. Mit der Konsequenz: Ihre Freundschaft zerbrach an der TV-Herausforderung. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme entfolgte Theresia Sams Social-Media-Account und verkündete auf Instagram: "Nicht nur bei Insta gelöscht, sondern auch aus meinem Leben! Für immer!"

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige