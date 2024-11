Theresia Fischer hat große Pläne: Sie will Stefan heiraten

Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser kennen sich bereits seit 14 Jahren. Gefunkt hat es zwischen dem Model und dem Zahnarzt allerdings erst im Sommer vor zwei Jahren. Die Liebe der beiden ist aber so stark, dass sich vor allem Theresia schon jetzt sicher ist: Sie will Stefan heiraten. "Ja, für mich ist das klar", plaudert sie im Interview mit Bunte aus. Auch der Trash-TV-Neuling ist nicht abgeneigt, seine 26 Jahre jüngere Partnerin zur Frau zu nehmen. "In naher, ferner Zukunft kann das gut passieren", zeigt er sich optimistisch.

Für Theresia scheint der Gedanke ans Heiraten aber doch etwas prominenter zu sein. "Also, Stefan schaut ja gern in Geschäften [nach] Antiquitäten und antikem Schmuck. Ich sage dann immer wieder zu ihm: 'Ach, der Ring würde doch gut an meinem linken Finger aussehen.' Dann sagt er: 'Lass uns erst mal umziehen und etwas Ruhe reinbringen'", verrät sie im Gespräch. Sie sei sich aber bewusst, dass Stefan recht habe. Dennoch sei ihr Wunsch nach dem Bund der Ehe "relativ stark".

Jetzt steht allerdings erstmal eine andere große Veränderung auf dem Plan: Stefan zieht zu seiner Theresia nach Hamburg! "Ja, ich als badisches Urgestein ziehe in die Weltstadt, das wird sehr spannend. Aber ich freue mich schon darauf", verrät er und fügt hinzu: "Meine Zahnarztpraxis in Freiburg habe ich zum letzten Jahreswechsel verkauft. Ich habe mir erst einmal eine Auszeit genommen."Ausschließen, dass er jemals wieder als Zahnarzt arbeitet, möchte er aber nicht.

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer, TV-Bekanntheiten

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer mit ihrem Hund im Juli 2024

