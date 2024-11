Emotional: Theresia Fischer setzt GNTM-Brautkleid in Flammen

Theresia Fischer (32) hat erneut für Aufsehen gesorgt: In der TV-Show "My Style Rocks" verbrannte die einstige Germany’s Next Topmodel-Kandidatin vor laufenden Kameras ihr eigenes Brautkleid. Das Kleid trug sie einst bei ihrer Hochzeit mit ihrem mittlerweile geschiedenen Ehemann Thomas, die live im damaligen Finale der Model-Castingshow ausgestrahlt wurde. Mit dieser überraschenden Aktion wollte Theresia einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit ziehen und sich symbolisch von negativen Energien befreien.

Unter Tränen erklärte Theresia in der Sendung: "Ich war blind vor Liebe." Sie berichtete, dass viele Menschen sie vor dieser Ehe gewarnt hätten und dass das Kleid für sie ein Symbol für diese schwierige Zeit sei. Während einige ihrer Mitstreiterinnen Verständnis zeigten, reagierte die Jury entsetzt. Modedesigner Harald Glööckler (59) meinte kritisch: "Man kann das Kleid jemandem geben." Auch Sandra Bauknecht zeigte sich wenig begeistert und nannte die Aktion "egoistisch" und sei "angewidert". Theresia blieb jedoch bei ihrer Entscheidung: "Es ist mein Kleid und ich entscheide, was damit passiert."

Obwohl Theresia bei GNTM im Jahr 2019 nicht ins Finale einzog, blieb sie vielen in Erinnerung, als sie in der Entscheidungsshow ihren 28 Jahre älteren Verlobten Thomas heiratete. Die Ehe hielt nicht, und Theresia machte in der Vergangenheit öffentlich, dass sie die Beziehung als "toxisch" empfand. Sie wirft Thomas vor, sie zu mehreren schmerzhaften Beinverlängerungen gedrängt zu haben. Heute ist Theresia mit dem Zahnarzt Stefan Kleiser liiert, mit dem sie jüngst an der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars teilnahm.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Theresia Fischer bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Stefan Kleiser und Theresia Fischer

Anzeige Anzeige