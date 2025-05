"Schwere Zeiten": Theresia Fischer erklärt ihre Netzpause

Theresia Fischer (33), die einst durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel bekannt wurde, hat sich nach einer längeren Pause bei ihren Followern auf Instagram zurückgemeldet und den Grund für ihre Abwesenheit offenbart. Das Model teilte emotional mit, dass ihre Großmutter schwer erkrankt sei, und zeigte dazu Bilder, die sie und ihre geliebte "Supergirl-Omi" gemeinsam zeigen. "Schwere Zeiten – WIR kämpfen", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit und schildert, wie sehr sie die letzten Wochen voller Sorge um ihre Großmutter geprägt haben. Theresia beschreibt ihre Oma als "zweite Mama", die ihr Halt gibt und für sie nicht nur Heimat, sondern vor allem bedingungslose Liebe bedeutet.

Wie Theresia schreibt, wich sie ihrer kranken Großmutter in den letzten Wochen kaum von der Seite und tat alles, um ihre Genesung zu unterstützen. Trost fand sie in dieser schweren Zeit vor allem bei ihren Eltern und ihrem Partner Stefan Kleiser, die ihr emotional den Rücken stärkten. Trotz aller Sorgen trägt sie ein klares Ziel im Herzen: Noch dieses Jahr möchte sie mit ihrer Oma deren alte Heimat in Tschechien besuchen – jenen Ort, aus dem sie nach dem Krieg vertrieben wurde. Eine Reise voller Erinnerungen, Hoffnung und Liebe. Die Kraft dazu schöpft die 33-Jährige auch aus dem unbeugsamen Lebenswillen ihrer Oma, die ihr immer wieder sagt: "Theresia, ich möchte leben und ich werde es schaffen."

Die schwere Erkrankung ihrer Großmutter hat Theresia tief erschüttert – und zum Umdenken bewegt. In ihrem Instagram-Post zeigt sie sich ungewohnt reflektiert, fast philosophisch, als sie feststellt: "So viele Dinge im Leben sind unwichtig, wenn die eigene Gesundheit und die meiner Liebsten ins Ungleichgewicht gerät." Durch die intensive Pflege ihrer Oma habe sie sich letztendlich auch selbst vernachlässigt, doch habe ihr diese Erfahrung auch ein weiteres Mal gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben: Liebe – nicht nur der Familie gegenüber, sondern auch sich selbst. Mit diesem neuen Fokus will Theresia nun achtsamer mit sich umgehen, wieder mehr Kraft sammeln und weiterhin für ihre Oma da sein, die ihr trotz ihrer Krankheit mit unerschütterlicher Lebenslust imponiert.

