Starkoch Ralf Zacherl (48) ist am Herd ein echter Profi! In verschiedenen Shows wie "Die Küchenchefs" und "Die Kochprofis" hat er sich einen Namen gemacht und seine Gäste stets mit den köstlichsten Leckereien verwöhnt. Sein Privatleben hält der Wahl-Berliner allerdings ziemlich unter Verschluss – gemeinsame Auftritte mit Freundin Viola sind eher die Seltenheit. Jetzt hat der TV-Koch aber ausgeplaudert: Seine Freundin ist mittlerweile seine Frau. Schon vor einem Jahr hat das glückliche Paar offenbar geheiratet.

"Unsere Hochzeit wollten wir nicht an die große Glocke hängen", erklärt Ralf die Geheimniskrämerei gegenüber Bunte. Seit 2011 sind Viola und er zusammen und haben ihr Glück nun durch den Bund der Ehe gekrönt. Für Ralf war es das zweite Mal, dass er den Schritt vor den Altar gewagt hat. 2009 hatte er seine damalige Partnerin Ulrike Leifer geheiratet. Nach dem Liebes-Aus hat er seine neue Freundin angeblich bei einem Event in einem Hotel in der Türkei kennengelernt.

Auch Viola ist den Medien nicht ganz unbekannt. Vor der Beziehung mit dem berühmten Küchenchef war die Brünette bereits mit einem anderen Promi liiert. Ralfs Ehefrau war vor ihrem Kennenlernen mit TV-Moderator Jörg Kachelmann (61) zusammen. Nachdem dieser damals wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, begann für Viola eine schwere Zeit und es folgte die Trennung. In dem "Kochprofis"-Star hat sie nun aber offenbar ihre große Liebe gefunden.

gbrci / Future Image/ ActionPress Ralf Zacherl und Freundin Viola bei einem Charity-Event

gbrci / Future Image/ ActionPress Ralf Zacherl und seine Frau Viola

gbrci / Future Image/ ActionPress Viola und Ralf Zacherl

