Dabei schien doch gerade wieder alles gut zu laufen! In der Beziehung von Gareth Gates (35) und Faye Brookes (31) gab es immer wieder Auf und Abs. So gab der Sänger im vergangenen September das Liebes-Aus bekannt und wenige Monate später folgte schließlich die große Überraschungs-News: Die beiden waren wieder ein Paar und verlobten sich sogar. Doch dieses Liebes-Comeback war offenbar nicht von langer Dauer – jetzt soll zwischen Gareth und Faye schon wieder alles aus sein.

Nach einem Bericht von The Sun sollen sie ihre Verlobung nach sieben Jahren On-off-Beziehung nun abgeblasen haben. Ein Insider bestätigte dem Magazin die Trennung des Pärchens und sagte: "Gareth und Faye haben eine Menge zusammen durchgemacht, aber es klappt einfach nicht." Die "Coronation Street"-Darstellerin soll sich zwar sehr auf die Hochzeit gefreut haben und habe offenbar auch schon ihr Traumkleid ausgesucht – doch tief im Innern habe sie gewusst, dass es sich nicht richtig anfühle.

Bisher haben weder der "Anyone of Us"-Interpret noch seine Verlobte die Trennung bestätigt. Allerdings deuten auch einige Posts in Fayes Instagram-Story daraufhin, dass die 31-Jährige aktuell eine schwere Zeit durchmacht. "Jemand hat mal gesagt, hab keine Angst davor, neu anzufangen", schreibt sie – und könnte damit den Neustart nach einer Trennung gemeint haben.

Getty Images Gareth Gates beim Lorraines's High Street Fashion Awards

Getty Images Faye Brookes und Gareth Gates bei den Television Awards in London

Getty Images Faye Brookes und Gareth Gates

