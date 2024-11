Nach Raserei: Gareth Gates verliert seinen Führerschein

Gareth Gates (40), bekannt aus der britischen TV-Show "Pop Idol", wurde erneut von der Straßenverkehrsbehörde verwarnt und darf nun sechs Monate lang nicht fahren. Der Sänger bekannte sich vor dem Cardiff Magistrates Court schuldig, im April mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein, wie The Sun kürzlich berichtete. Statt der erlaubten 80 km/h fuhr er laut Informationen des Newsportals fast 100 km/h. Dies ist bereits das vierte Verkehrsvergehen des Musikers innerhalb von drei Jahren.

Laut dem Nachrichtenportal wurde zusätzlich eine Geldstrafe von rund 275 Euro verhängt, die aufgrund seines Schuldbekenntnisses auf circa 183 Euro reduziert wurde. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Sänger mit einem Fahrverbot konfrontiert ist. Im Jahr 2017 konnte er eine drohende Fahrsperre allerdings noch umgehen, nachdem er vor Gericht erklärt hatte, dass ein Fahrverbot ihn daran hindern würde, seine beruflichen, privaten und karitativen Verpflichtungen zu erfüllen, und ihm somit erhebliche finanzielle Verluste entstehen würden.

Zuletzt landete Gareth wegen einer erfreulicheren Thematik in den Schlagzeilen: seiner Beziehung zu Allana Taylor. Vor wenigen Monaten gab der Sänger nämlich gegenüber The Sun bewegende Einblicke in sein neues Liebesglück. Kennengelernt hatten sich der Sänger und die Schauspielerin während einer Inszenierung des Stücks "Hans und die Bohnenranke". Der 40-Jährige erinnerte sich: "Es ist auf ganz natürliche Weise passiert. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden – und wir waren während der Show nur Freunde." Erst später bemerkten die beiden, dass mehr zwischen ihnen war, sie verabredeten sich zu einem Date – und wurden schließlich ein Paar.

Getty Images Gareth Gates

Instagram / allanataylor_ Allana Taylor und Gareth Gates

