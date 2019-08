Trägt der Sommerhaus der Stars-Sex von Jasmin und Willi Herren etwa schon Früchte? Das Paar betonte bereits vor dem Einzug in die portugiesische Finca, dass es sich Nachwuchs wünsche. Als die Musikerin dann während der Dreharbeiten ihren Eisprung hatte, wollte sie die Chance auf eine Schwangerschaft nicht einfach so verstreichen lassen. Deshalb zog sie sich mit ihrem Willi für ein schnelles Schäferstündchen in die Außentoilette zurück. Aber ist Jasmin dank dieser Aktion nun tatsächlich schwanger?

Wie Bild berichtet, war Jasmin kürzlich bei ihrer Frauenärztin in Köln – an sich nicht wirklich spannend. Aber bei der Vorgeschichte drängt sich natürlich die Frage auf: Sollte doch tatsächlich ein Herren-Baby unterwegs sein? Auf Anfrage erklärte die 41-Jährige, dass es schließlich kein Geheimnis sei, dass sie und Willi seit Längerem Nachwuchs planen. "Da ist man als Frau natürlich öfter mal beim Frauenarzt und lässt sich durchchecken", begründete sie den Termin.

Im Promiflash-Interview hielten sich die zwei ebenfalls bedeckt. Sie wollten nicht verraten, ob "Willi den Treffer wirklich versenkt hat". Allerdings betonte Jasmin, dass sie ihre Fans rechtzeitig einweihen würde. "Also ich finde, wenn man sich da ganz sicher ist, dann kann man es allen mitteilen. Ich würde das natürlich erst mal dem engsten Familienkreis mitteilen."

