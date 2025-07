Alle Details zu Jasmin Herrens aktuellem Freund Philipp

Jasmin Herren (46) hat nach zwei Jahren ohne Partner wieder ihr Herz verschenkt. Die Reality-TV-Darstellerin und Sängerin bestätigte Anfang 2023, dass ein neuer Mann ihr Herz erobert hat. Ihr Partner ist Philipp Bender, ein Schlagersänger, den sie während eines musikalischen Engagements kennenlernte. Wie Bild berichtete, sprang Jasmin bei einer Tour spontan als Begleitung ein, nachdem Philipp kurzfristig Unterstützung benötigte. Diese Begegnung führte schließlich dazu, dass sich die beiden näherkamen. Ende 2023 konnten Fans das Paar schließlich gemeinsam in der Reality-Show Forsthaus Rampensau sehen, wo sie zusammen antraten und als Team überzeugen konnten.

Philipp Bender ist nicht nur durch seine Schlagermusik bekannt, sondern auch für seine charmante und positive Ausstrahlung. Das Paar scheint sich perfekt zu ergänzen, was sie nicht zuletzt in der Reality-Show unter Beweis stellten. Jasmin, die in diesem Jahr auch Teilnehmerin bei Villa der Versuchung ist, beschreibt ihre Beziehung als ernsthaft und langfristig orientiert. Ihre Beziehung entwickelte sich langsam, aber stetig, nachdem Jasmin zuvor eine längere Phase der Ruhe und Besinnung nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (✝45) durchlebt hatte.

Jasmins Vergangenheit prägt nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre persönliche Geschichte. Nach schwierigen Kindheitsjahren, in denen sie von ihren Großeltern adoptiert wurde, fand sie Halt in der Musik. Mallorca und die Auftritte dort brachten Jasmin die ersten Erfolge. Mit Willi erlebte sie Höhen und Tiefen, von öffentlichen Liebesbekundungen in Reality-Shows bis zu den Herausforderungen danach. Mit Philipp scheint sie nun in eine harmonische und glückliche Zukunft zu blicken. Ihr gemeinsames Auftreten – ob auf der Bühne, im Fernsehen oder in sozialen Medien – zeigt, wie stark ihre Verbindung ist.

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Schlagersänger

ActionPress / AEDT Jasmin Herren und Philipp Bender, Januar 2024

RTL / Benno Kraehahn Jasmin Herren bei "Reality Queens"