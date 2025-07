Verwirrung: Jasmin Herren hat Willis Schulden nicht geerbt

In der Show Villa der Versuchung brach Jasmin Herren (46) bereits in der ersten Folge in Tränen aus. Der Grund dafür: Die Reality-TV-Bekanntheit hat einen Haufen Schulden. Die Zuschauer des Formats schlossen aus ihren Worten, dass sie diese von ihrem verstorbenen Ex-Mann Willi Herren (✝45) geerbt habe und erntete aufgrund dessen eine Menge Kritik. Im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter"-Podcast stellt Jasmin diese Behauptungen jetzt richtig. "Ich habe mit keinem einzigen Wort gesagt, dass ich das geerbt habe. Ich weiß nicht, wie da alle draufkommen. Also, ich habe das Erbe ausgeschlagen, die Kinder auch. Ich habe nicht geerbt an Schulden, sondern ich habe eine Firma gegründet", erklärt Jasmin.

Jasmin erklärt weiter: "[Ich habe] meinen Mann angestellt und diese Firma hat sehr viel Geld eingenommen – ich soll das [das Geld] haben. Und das musste ich jetzt erst mal widerlegen beziehungsweise dagegen vorgehen, dass ich dieses Geld gar nicht habe." Die Verbindung zwischen den Schulden und Willis Ableben sei also lediglich das Angestelltenverhältnis. Mit ihrer Richtigstellung scheint Jasmin die Zuschauer allerdings noch weiter zu verwirren. "Hä? Sie hat doch in der Sendung gesagt, dass sie die Schulden wegen Willi hat", wundert sich ein Social-Media-Nutzer auf Instagram. Ein anderer User fragt sich: "Aber wie kommen die Schulden angeblich von Willi, wenn es nicht seine Firma war und er nur angestellt war?"

Wie sehr Jasmin unter dem finanziellen Druck leidet, zeigte sich von Beginn an. Die Tränen flossen, als einige ihrer "Villa der Versuchung"-Mitstreiter sorglos Luxusartikel einkauften und sogar satte 10.000 Euro für das Öffnen des Pools ausgaben. Für die Reality-TV-Bekanntheit war das alles andere als ein harmloses Spiel: "Für mich ist das hier keine Spielerei. Es geht darum, meine Schulden abzubauen", gab sie damals sichtlich verzweifelt zu. Der Traum, mit dem möglichen Gewinn von 250.000 Euro endlich einen Ausweg aus ihren Schulden zu finden, schien plötzlich in Gefahr. "Für mich ist das hier kein Spaßurlaub. Für mich ist das hier eine Sicherheit für die nächsten drei Jahre", erklärte die 46-Jährige unter Tränen.

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im November 2024

ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Schlagermove in Hamburg, 2019