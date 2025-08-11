Laut Jasmin: Willi Herren kaufte damals für 5.000 Euro Koks

In der Reality-TV-Show Villa der Versuchung ließ Jasmin Herren (46) erneut tief in ihre Vergangenheit blicken. Besonders brisant: Sie sprach über die Ausgaben ihres verstorbenen Mannes Willi Herren (†45). "Der hat halt einfach Geld aus dem Schrank genommen und verteilt in der Gegend", behauptete Jasmin in einer Diskussion mit ihren Mitbewohnern. Dann fügte sie hinzu: "Oder für 5.000 Euro Koks gekauft und du weinst, weil dein Geld weg ist." Außerdem erwähnte die Musikerin, dass sie 128.000 Euro in ihren Ex-Mann investiert habe und auch zwei Jahre lang Unterhalt für seine Kinder bezahlt habe, obwohl diese nicht ihre eigenen seien.

Während die meisten Bewohner Jasmins Schilderungen zustimmten und Unterstützung zeigten, kam es zu einem Wortgefecht mit Brenda Brinkmann. Die Influencerin kaufte ihrer Mitstreiterin das Ganze nicht ab: "Es gibt so viele Frauen, die wollen irgendwelchen Promi-Männern das Leben zur Hölle machen und erzählen einfach irgendwelche Gerüchte." Während Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Co. hinter Jasmin und ihren Worten standen, zog Brenda dagegen. Sie und Willis Tochter Alessia Herren (23) seien "wie Schwestern" und daher wisse sie, dass Jasmin Unwahrheiten verbreite.

Dass Jasmin die finanziellen Altlasten ihres verstorbenen Mannes immer wieder zum Thema machte, kam bei den Zuschauern nicht gut an. In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik. Ein User meinte zum Beispiel unter einem Promiflash-Beitrag: "Sorry, unangebracht, in einer Show dieses Thema wieder aufzuwärmen!" Trotz des Gegenwinds zeigte sich Jasmin in der Show jedoch entschlossen, für einen Neuanfang zu kämpfen. "Für mich ist das hier keine Spielerei. Es geht darum, meine Schulden abzubauen", betonte die Sängerin damals immer wieder.

ActionPress Jasmin und Willi Herren im Megapark auf Mallorca

Instagram / brenda_bkn Brenda, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Schlagermove in Hamburg, 2019

